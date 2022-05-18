Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerini engelledi

Üyelik müzakerelerine ilişkin süreç, Ankara'nın net tutumuna takıldı. Gelişmeyi aktaran Alman medyası, "Türkiye görünüşe göre ciddi. Planı bozdular" dedi.

Ankara, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımı konusundaki duruşunu ilk andan itibaren ortaya koydu.

İsveç ve Finlandiya'dan terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavır sergilemelerini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'den, üyelik müzakerelerinin başlamasına engel

Son olarak Türkiye'nin, iki ülkenin üyelik müzakerelerinin başlamasını engellediği belirtildi.

Almanya ARD kanalı, gelişmeyi, "Türkiye, NATO üyelik müzakerelerinin başlamasını engelledi" başlığıyla duyurdu.

"Görünüşe göre ciddiler"

Haberde, "Türkiye görünüşe göre ciddi ve birçok medya kuruluşuna göre, Finlandiya ve İsveç'in katılmasına izin vermeyi amaçlayan NATO üyelik müzakerelerinin başlamasını engelliyor.

"Bu planı bozdular"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurularını sunmalarından sadece birkaç saat sonra, gerekli katılım sürecinin başlatılmasına karar verilecekti. Türkiye bu planı bozdu ve kararı engelledi." denildi.





"Türkiye kararı engelledi"

Deutsche Welle de "Türkiye, Finlandiya ve İsveç için NATO üyelik müzakerelerini önledi" başlıklı haberinde, konuyla ilgili diplomatik kaynaklara işaret etti.

Gelişmeye dair, "NATO büyükelçileri, bu sabah Finlandiya ve İsveç'in üyelik hedeflerini görüştü. Müzakerelerin açılmasını onaylayabilirlerdi, ancak Türkiye kararı engelledi." ifadelerine yer verildi.

Oy birliği zorunluluğu hatırlatması

Söz konusu iki ülkenin resmi başvurularını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e sunduğu, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetin, karşı duruşunu ortaya koyduğu anımsatıldı.

Haberde ayrıca, NATO'ya yeni üyelik kararlarının üye devletlerin oy birliğiyle alındığına dikkat çekildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkındaki açıklaması ViDEO