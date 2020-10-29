Türkiye: Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, sebebi ne olursa olsun şiddetin meşru olarak gösterilemeyeceğini vurguladı. Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olunduğunun mesajı verildi.

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye, saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında, hiçbir sebebin şiddeti meşrulaştıramayacağının altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJI

"Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"BÖYLE VAHŞİ BİR SALDIRIYI DÜZENLEYENLERİN..."

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

"FRANSIZ HALKIYLA TERÖRE KARŞI DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı ViDEO



