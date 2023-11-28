Türkiye Gazze'de sahra hastanesi kuruyor! Üç bölgeden ikisinde çalışmalar tamamlandı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgiye göre, Gazze'de sahra hastanesi için fizibilite çalışması yapan Türk heyetin, bölgelerin çoğunda çalışmaları tamamladığı aktarıldı.

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Orta Doğu'da 7 Ekim günü başlayan gerginlik hız kesmiyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara, varılan mutabakat sonucunda insani ara verildi.

Küresel gündemde yankı bulan olaya karşı tutumunu açık bir şekilde ortaya koyan lider ise Recep Tayyip Erdoğan.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve bölgede barışın sağlanmasını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye yardım eli de uzattı.

Sahra hastanesi hazırlıkları sürüyor

Yaralı Filistinlilerden birkaçı Türkiye'ye tedavi görmek üzere getirilirken, girişimler bununla da sınırlı kalmadı.

Öyle ki tırlar dolusu yardım ulaştıran Türkiye, Gazze'de bir sahra hastanesi kurmaya hazırlanıyor.

Konuya dair her konuşmasında bölgede kurulması planlanan sahra hastanesine ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir detayı daha paylaştı.

Üç bölgeden ikisinde çalışmalar tamamlandı

Fahrettin Koca, kurulacak sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapmak üzere Gazze'ye giden Türk heyetine değindi.

Bakan Koca, ekiplerin üç bölgeden ikisindeki çalışmaları tamamladığını vurguladı.

"Sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız"

İşte o açıklama;

Gazze’de olan ekiplerimiz üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız.

"Bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için çalışmalara devam ediyoruz"