Türkiye için büyük fırsat: Kalkınma Yolu Projesi Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olaraka bilinen 'Kalkınma Yolu Projesi' yeni bir 'İpek Yolu' olma potansiyelini barındırıyor. Proje ayrıca Türkiye'nin bölgede etkinliğinin artması için büyük bir fırsat olarak nitelendiriliyor.

AA

Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, 'Yeni İpek Yolu' olarak tanımlanıyor.

Projenin ayrıca Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkilemesi ve ortak fayda üretmesi bekleniyor.



Bu kapsamda Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Irak'a komşu ülkeler ile Körfez ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla "Kalkınma Yolu" konferansı düzenlendi.

'Kalkınma Yolu Projesi' konferansı

Başbakan Sudani, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru ile koridor kapsamında inşa edilecek limanlar ve kentleri barındıran "Kalkınma Yolu" projesinin ele alındığı konferansta konuştu.

Sudani, konuşmasında Kalkınma Yolu'nun, istihdam sağlaması, finansal kaldıraçlar, gayri safi yurtiçi hasıla ile gayri safi milli hasılanın değerinin artmasıyla güçlü bir ekonomi tesis edilmesi yolunda realiteyi değiştirmek için üzerinde çalışılmış iddialı bir proje olduğunu söyledi.

"Bu proje Irak'ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası"

Ekonomik çeşitlilik gerekliliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleden bahsedildiği şu dönemde Kalkınma Yolu'nun bunlarla alakalı olumsuz etkileri silebileceğine işaret eden Sudani, "Bu proje, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli, Irak'ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası." dedi.

Proje kapsamındaki Büyük Fav Limanı'nın tamamlanması için büyük yol kat edildiğini kaydeden Sudani, limanın, ekonomik hareketliliğinin kapısı olacağını, çevresinde kurulacak bölgenin ve dünyanın en akıllı sanayi kentini de barındıran modern şehirlerle bütünleşeceğini aktardı.

Kalkınma Yolu'nun ekonominin can damarı olduğunu, ayrıca tarih, kültür ve ortak çıkarların buluşmasında umut verici bir fırsat olduğunu vurgulayan Sudani, proje kapsamında inşa edilen otoyollar ile demir yollarının, ürün sevkiyatını kolaylaştıracağını ve bunların gerçekleşmesi için sağlanacak istihdamın bölge haklarını kalkındırma yolunda olumlu bir adım olacağını belirtti.

"Türkiye bölge için önemli bir ülke"

Öte yandan AA muhabirine açıklamalarda bulunan Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Türkiye ile Ortadoğu'nun gelişmesi için önemli adımlar atmak istediklerini söyledi.

Özellikle Avrupa'yı Körfez ülkelerine bağlamak amacıyla Türkiye'nin önemli konumda olduğunu aktaran Avvadi, iki ülkenin bu hususta ciddi adımlar atmayı planladığını dile getirdi.

"Türkiye bölge için önemli bir ülke. İki ülke arasında geçen yıl ticaret hacmi 20 milyar doları aştı." ifadesini kullanan Avvadi, Avrupa pazarını körfez ve dünyaya açmanın en iyi yolunun Türkiye ve Irak güzergahı olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ürünlerin Irak'tan Körfez ülkelerine sadece 10 saatte ulaşacağını bildiren Avvadi, bunun gerçekleşmesinin iki ülkenin siyasi ve ekonomi ilişkilerine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Maliyeti 20 milyar dolar

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

Basra'dan başlayan bu güzergâh, Irak'ın önemli şehirlerinden geçtikten sonra Irak, Türkiye ve Suriye’nin temas noktasından Türkiye'ye girecek ve Mersin Limanı’ndan Avrupa'ya devam edecek. Maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olan projenin plana göre 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. Irak böyle bir tutarı sağlama konusunda yetersiz ve dolayısıyla projenin gidişatı kesinlikle yabancı yatırıma bağlı.