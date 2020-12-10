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    Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşmalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak açıklama yapıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.12.2020 - 17:13
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 17:17
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    Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşmalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak açıklama yapıyor.

    Aliyev'in açıklamaları şöyle:

    "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir.

    Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

    Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir."

    AYRINTILAR GELECEK...

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