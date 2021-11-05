Türkiye ile Kırgızistan'ın SİHA anlaşması için Orta Asya yorumu

Türkiye ile Kırgızistan'ın SİHA anlaşması için Orta Asya yorumu

Orta Asya ülkesine yapılan SİHA tedariki, dünyanın gündemine oturdu. Türkiye'nin, yapılan satışla birlikte bölgedeki etkinliğini daha da artırdığına dikkat çekildi.

Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alan son ülke Kırgızistan oldu.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, geçtiğimiz ay, Türkiye'ye Bayraktar TB2 siparişi verdiklerini açıklamış, araçların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söylemişti.

TB2 SATIN ALAN İLK ORTA ASYA ÜLKESİ

Londra merkezli haber platformu Middle East Eye, "Kırgızistan, TB2 satın alan ilk Orta Asya ülkesi oldu." diyerek anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Haberde, Kırgızistan'ın geçen hafta söz konusu insansız hava araçları için sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

"TÜRKİYE ORTA ASYA'DA ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR"

İHA'ların sayısı tam olarak bilinmezken, bazı raporlar Bişkek yönetiminin şimdiden 3 TB2 sipariş ettiğini söylüyor.

Türkiye'nin son 10 yılda Kırgızistan ile bağlarını derinleştirdiği ve 500 milyon doları aşan ticaret geliriyle ülkedeki dördüncü en büyük yatırımcı haline geldiği belirtilerek, "Türkiye, Orta Asya'daki etki alanını genişletiyor." denildi.

RUSYA VE ÇİN YORUMU

Ayrıca Türkiye'nin, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması noktasında Azerbaycan'a desteğinin dönüm noktası olduğunun altı çizildi.

"SİHA'ların kullanımı ve Türkiye'nin Azerbaycan hükümetine koşulsuz desteği, diğer Türk ülkelerinin, Ankara'nın Rusya ve Çin gibi uluslararası aktörlere karşı denge sağlama konusunda yardımcı olacağını fark etmesini sağladı." ifadesi kullanıldı.

"SİHA'LAR ÜLKELERİ CEZBEDİYOR"

Öte yandan son yıllarda, Türkiye'nin SİHA'larının uluslararası pazarda popülerlik kazandığı anımsatılırken, Ukrayna, Polonya ve hatta Birleşik Krallık gibi ülkeleri "cezbettiği" aktarıldı.