Türkiye, Irak ile sınır hattının güvenliğini görüştü MSB, Iraklı yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yapıldığını duyurdu. Irak-Türkiye sınır hattındaki durumun yanı sıra Irak vatandaşlarının güvenliği de ele alındı.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Irak, iki ülke hattındaki sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik görüşmelere devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde icra ettiği harekatlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor.

İki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki görüş alışverişi artırıldı.

Iraklı yetkililerle kritik toplantı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kapsamda 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, toplantının Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği görüşüldü

Toplantıda ele alınan konularla ilgili yapılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: PKK, Irak için de sorun

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "PKK'nın Türkiye'de sorun olduğu doğru ama Irak için de sorun." demişti.

Hüseyin, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasında aralık ayında terör örgütü PKK ve güvenlik sorunlarının konuşulduğu toplantıda bir sonraki toplantıya sunulmak üzere iki bildiri hazırlamaya karar verildiğini söylemişti.

"İki belgeye dayanarak bir plan geliştirmeyi ümit ediyoruz"

"Irak tarafı güvenlik, sınır güvenliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenliğiyle ilgili belgeyi şimdiden hazırladı." diyen Hüseyin, şu ifadeleri kullanmıştı: