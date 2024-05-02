Türkiye, İsrail hakkındaki soykırım davasına müdahil olmak için resmi başvuru yapacak TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için hukuki çalışmaların ardından resmi başvuruyu yapacaklarını bildirdi.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları ve katliamları sürerken Türkiye, Gazze'de yapılan bu soykırıma sesini yükseltmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye, yeni bir karar daha almış ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin soykırım davasına müdahil olacağını açıklamıştı.

Türkiye, davaya müdahil olacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.



Yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen süreç kapsamında Türkiye'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdığını belirtti.

Bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Yüksel, davaya Nikaragua ve Kolombiya'nın da müdahillik başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

"Resmi başvurumuzu yapacağız"

Türkiye'nin müdahillik sürecine ilişkin çalışmaların uzun süredir devam ettiğini aktaran Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"Müdahillik kararının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmasının akabinde hukuki çalışmalarımız neticesinde resmi başvurumuzu yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olan ilk İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olacak."

Yüksel, İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık "apartheid", 56 yıllık "işgal" ve 16 yıllık abluka politikalarının, Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi ve ilhak edilmesi amacını güttüğünü vurguladı.

İsrail'in, Filistin halkının temel haklarını çiğneyecek şekilde hukuk dışı yerleşimcilere sürekli olarak alan açan bir rejim dayattığına işaret eden Yüksel, "Filistin meselesi kural temelli, uluslararası hukuka dayalı olması öngörülen mevcut uluslararası düzenin sürdürülebilirliğini dahi etkileyecek ve küresel sonuçlar doğurabilecek bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail'in, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya ve istisnacılığa izin verilmeksizin, her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizen Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının da bu prensiple hareket edeceğine inandığını ifade etti.

Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanından, İsrail'in işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının ortaya konmasını, esasa dair yargılama sürecinin hızlıca başlatılmasını beklediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesi konusunda son derece önem arz eden beyanlarını bütün dünyaya yeniden hatırlatmak istiyoruz, 'Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler, bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası platformlarda sonuna kadar savunmaya devam edecektir.' Bu bağlamda, Türkiye olarak, üzerimize düşen tüm sorumluluk gereğince 'Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu' anlayışı ile mücadelemizi sürdüreceğiz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)