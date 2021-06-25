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    Türkiye: Libya'daki eğitmenlerimiz, paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz

    Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.
    • AA
    • 25.06.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:17
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    Türkiye: Libya'daki eğitmenlerimiz, paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

    Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.

     

    Ayrıntılar gelecek...

    Türkiye: Libya daki eğitmenlerimiz, paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz #1

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