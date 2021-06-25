- Haberler
- Dünya Haberleri
- Türkiye: Libya'daki eğitmenlerimiz, paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz
Türkiye: Libya'daki eğitmenlerimiz, paralı askerlerle aynı kefeye konulamaz
Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.
- AA
- 25.06.2021 - 17:09
- Güncelleme : 25.06.2021 - 17:17
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.
Ayrıntılar gelecek...