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Türkiye, Orta Doğu'da askeri güç bakımından lider konumda

Türkiye, Orta Doğu'da askeri güç bakımından lider konumda ABD'de yapılan bir araştırma, Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Araştırmada, Türkiye'nin ardından gelen ülkeler de yer alıyor.