Türkiye, Pakistan-İran geriliminde devrede: Fidan'dan 'Üzerimize düşeni yapacağız' mesajı Dışişleri Bakanı Fidan, tarafları sükunete davet ettiklerini söyledi. Fidan, "Gerilimin düşmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Pakistan ile İran arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için Ankara harekete geçti.

İki komşu ülke, birbirlerine karşılıklı saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Taraflara sükunet çağrısı

Bakan Fidan, "Biz Türkiye olarak sorunun daha fazla büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik." dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Fidan, "Türkiye olarak Pakistan ile İran arasındaki gerilimin düşmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin nihai barış hedefi güden tüm girişimlere destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, bu açıklamaları, Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile görüşmesi sonrasında yaptı.

Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.