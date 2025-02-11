Türkiye Somali'de uzay limanı inşa ediyor

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Türkiye, uzay araştırmaları ve savunma alanında hızla yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin uzay programı büyük bir ivme kazandı.

2021’de açıklanan on yıllık uzay planı, yerli uydu üretiminden Ay’a iniş yapmaya kadar birçok hedefi kapsıyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravci, 2024 Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya çıktığında, "Gelecek göklerde" diyerek Türkiye’nin uzay vizyonunu simgeleyen bir mesaj vermişti.

TÜRKİYE'NİN UZAY ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA YAKIN MARKAJ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye, her alanda yükselen gücünü gösterdi.

Türkiye Uzay Ajansı’nın 2018’de kurulan yapısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’de duyurduğu on yıllık uzay programı, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

"ERDOĞAN DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJE PLANLIYOR"

Londra merkezli The Economist, Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarını ve Somali'de inşa ettiği Uzay Limanı'nı yakın markaja aldı.

Konuyu, "İnanın ya da inanmayın, başkan devrim niteliğinde bir proje planlıyor" başlığıyla ele alan habere göre, Türkiye’nin uzay araştırmalarına yaptığı yatırımda önemli bir artış var.

Uzay araştırmaları için 2013’te 4.7 milyon dolar olarak belirlenen bütçe, 2025’te 140 milyon dolara çıkacak.

SOMALİ'DEKİ UZAY LİMANI'NDA FÜZE DENEMELERİ YAPILACAK

Türkiye'nin savunma sanayiinin de önemli bir parçası haline gelen uzay projeleri, bu yatırımlarla büyük bir ivme kazandı.

Gazete, ayrıca Türkiye'nin Somali'de başlattığı Uzay Limanı Projesi'ne de odaklandı.

Haberde, Türkiye'nin Somali'de başlattığı uzay limanı projesinin maliyetinin 350 milyon dolara kadar çıkacağı ve bu limanın sadece uzay projeleri için değil, aynı zamanda füze denemeleri için de kullanılacağına dikkat çekildi.

ERDOĞAN'IN YATIRIMLARI VE PROJELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye, uzay alanındaki bu adımlarla, yalnızca uzay araştırmalarında değil, aynı zamanda savunma sanayisinde de küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Erdoğan’ın, uzay projelerinin sadece prestij değil, aynı zamanda savunma alanında stratejik bir avantaj yaratma amacı taşıdığını vurgulayan haberde, hükümetin bu projelere yaptığı yatırımlar da ön plana çıktı.