Türkiye yeşil ışık yaktı! İsveç: 'Terörle mücadelede kararlıyız' İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün yapılan kritik zirvenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kristersson, "Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Litvanya'nın başkenti Vilnius, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün zirve için başkente doğru yola çıktı.

Erdoğan burada, NATO'ya üye olmak için onay bekleyen İsveç, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıdan ise önemli kararlar çıktı.

"Çok önemli karar alıcı adımlar attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Terör konusunda NATO içerisinde kurulacak yeni bir birimle çalışması, AB üyeliğinde Türkiye'ye desteği karşılığında onay verildi.

Dünya basınında yankı uyandıran gelişmenin ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık." diyen Kristersson, toplantının iyi geçtiğini belirtti.

"Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız"

Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti:

Biz tüm NATO üyelerinin bilmesini istiyoruz ki; İsveç İttifak'a aynı zamanda güvenlik sağlayacaktır. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. İsveç'in İttifak'a katabileceği çok şey var. Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz"

Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır." ifadesini kullandı.