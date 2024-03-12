Türkiye-Yunanistan diyalog toplantısı: İş birliğinde ortak taahhütler vurgulandı Türkiye ve Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. İki ülke, iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Toplantıda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin detayları da masaya yatırıldı.

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Ankara-Atina hattında diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi için çaba harcanmaya devam ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou Ankara'da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Miçotakis, Türkiye'yi ziyaret edecek

İki ülke, iş birliğini artırmak için ortak taahhütlerini yinelediler. Ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretine ilişkin ayrıntılar da ele alındı.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası konular da detaylı bir şekilde görüşüldü. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan toplantının ardından ortak bir açıklama yapıldı.

"İş birliği alanında ortak taahhütler yinelendi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou, 11 Mart 2024 tarihinde Ankara’da düzenli siyasi diyalog toplantısını gerçekleştirmiştir.



Görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alınmıştır.



Her iki taraf da, iki ülke liderleri tarafından geçtiğimiz aralık ayında Atina'da imzalanan Atina Bildirgesi doğrultusunda mevcut olumlu atmosferi ikili ve uluslararası işbirliği alanlarında geliştirmek konusunda ortak taahhütlerini yinelemişlerdir.



Başbakan Miçotakis'in ülkemize yapması öngörülen ziyaretin hazırlıklarını ele almışlar ve ikili ilişkilerin tüm veçhelerini içerecek şekilde mevcut diyalog kanallarında şimdiye kadar kaydedilen gelişmeleri değerlendirmişlerdir."

Atina Bildirgesi'nin devamı niteliğinde

İstişare toplantısı, 7 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde imzalanan Atina Bildirgesi'nin devamı niteliği de taşıyor.