Türkiye'deki yangınlar, KKTC'de hissedildi

Farklı noktalarda başlayan yangınların dumanı, Girne'den görüldü.

Türkiye'nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kendini gösterdi.

YANGINLARIN DUMANI GÖRÜLDÜ

Başkent Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken, bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.

Öte yandan bulutların da etkisiyle KKTC'de yer yer is kokusu hissediliyor.

"ÇOK ACI... TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ OLSUN"

Halkın Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne'ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, gözyaşı gibi kahverengiye döndü havanın rengi… Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı... Türkiye’ye, tüm insanlığa geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi VİDEO