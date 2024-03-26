Türkiye'den Belçika'da yaşananlara tepki: PKK, kamu düzenini tehdit ediyor

AA

Terör örgütü PKK militanları, Belçika'da Türk vatandaşlarını hedef aldı.

Alçak saldırılarda can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirilen ülkede yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

"PKK, toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ediyor"

24 Mart 2024 günü, Leuven şehrinde toplanan PKK militanlarının, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar düzenlediği anımsatılarak şu ifadeler kullanıldı:

Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir.



Gelişmeler, her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir.