Türkiye'den Fransa'ya tıbbi yardım

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım gönderdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulundu.

Gerekli temasların ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği yardım talebini karşıladı.

YARDIMI TESLİM ALDI

Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÇALIŞANLARINA DAĞITILACAK

Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.