Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı

İsrail, 7 Şubat'tan bu yana Gazze'de adeta soykırım yapıyor.
On binlerce masumun öldüğü saldırıların yanı sıra Gazzeliler açlık, susuzluk ve zorlu hayat şartlarıyla da mücadele ediyor.
Türkiye de Gazzeli masumlara yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor.
Gazze'ye yeni yardım uçağı kalktı: Mısır'a ulaştı
Son olarak Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.
Gazzeli hasta ve çocuklar Ankara'ya getirilecek
Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.
İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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