Türkiye'den İran'a İHA desteği: Reisi için ekip görevlendirildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 32 dağcı arama kurtarma personeli ve 6 aracın hızla yola çıktığı bildirildi.

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AA

İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine helikopterle katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bölgeden dönerken helikopterin sert iniş yapması sonucu kazaya maruz kaldı.

İran devlet televizyonu tarafından Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğu duyurulmuştu.

İran arama çalışmaları için Türkiye'den gece görüşlü helikopter talep etti.

"32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye yola çıktı"

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi.

İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

MSB'den İHA ve helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İran makamlarınca Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla yapılan talebe istinaden İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirilmiştir."

2 milyon kişi canlı yayını izliyor

Akıncı İHA İran hava sahasında göreve başlarken, Cougar tipi helikopter hava şartlarının normalleşmesi için göreve hazır bekletiliyor.

Anadolu Ajansı'nın 'AA Canlı' sosyal medya hesabından Akıncı İHA'dan yayınlanan canlı görüntüler ise 2 milyonu aşkın insan tarafından takip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)