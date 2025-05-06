Türkiye'den İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planına tepki

AA & Ensonhaber

İsrail güvenlik kabinesi Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve tampon bölgelerin genişletilmesini içeriyor.

Planda İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söyledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür" ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu belirtilerek, "Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir" denildi.