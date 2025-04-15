Türkiye'den İsrail'in hastane saldırısı iddialarına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 13 Nisan’da İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, saldırının Gazze'de faaliyette kalan son hastane olan ve 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sağlayan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binasını hedef aldığı belirtildi.

Bu saldırı sonucunda hastanenin tamamen kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.

İSRAİL, TAHLİYE ÇAĞRISININ ARDINDAN HASTANEYİ VURDU

Hayati tehlikesi bulunan ağır hastalar da dahil olmak üzere tüm personelin tahliye edilmesi için çağrıda bulunan İsrail ordusunun, bu çağrıdan yalnızca 20 dakika sonra hastaneyi vurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Al-Jazeera'ya röportaj veren Yusuf Ebu Şakran, 'vücudunun çoğu yerinde ağır yanıklar olan çocuğu ve eşi ile beraber saldırıdan yalnızca iki dakika önce kaçabildiklerini' ifade etmiştir. Hastaneyi işleten Anglikan Kilisesine bağlı Kudüs Episkopal Piskoposluğundan yapılan açıklamada, 'tahliye edilen hastalardan olan bir çocuğun oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği' belirtilmiştir.

"İSRAİL HASTANELERİN KARARGAH OLARAK KULLANILDIĞI YALANINI ORTAYA ATMAKTADIR"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da 'çocuğun hayatını kaybettiğini doğrulamış, durumu kritik olan kırk hastanın nakillerinin hala gerçekleştirilemediğini' aktarmıştır. İsrail 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıları meşru göstermek için 'hastanelerin karargah olarak kullanıldığı' yalanını ortaya atmaktadır."

"İSRAİL'İN PROPAGANDA KAMPANYASINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Benzer iddialarla, 36 hastane, 80'den fazla sağlık merkezi ve 140'tan fazla ambulansın İsrail saldırılarının hedefi olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar ifade edildi: