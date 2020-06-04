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    Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı

    Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak malzemeleri taşıyan uçak, Etimesgut'tan havalandı.
    • AA
    • 04.06.2020 - 09:43
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    Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı

    Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, yardım elini salgından etkilenen ülkelere uzatmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda son tıbbi malzeme yardımı Nijer'e yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK'ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

    TÜRKİYE, YARDIM ELİNİ NİJER'E UZATTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından, söz konusu yardımlara ilişkin görüntüler paylaştı.

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