Türkiye'den Nijer'e tıbbi malzeme yardımı

Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak malzemeleri taşıyan uçak, Etimesgut'tan havalandı.

Koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye, yardım elini salgından etkilenen ülkelere uzatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son tıbbi malzeme yardımı Nijer'e yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK'ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.

TÜRKİYE, YARDIM ELİNİ NİJER'E UZATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından, söz konusu yardımlara ilişkin görüntüler paylaştı.