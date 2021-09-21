Türkiye'nin 15 Temmuz direnişi, Sudan halkına örnek oldu

Sudan'da bir grup askerin kalkışmasının büyümesine izin verilmedi. Ülke halkına 'Darbecilere geçit vermeyin' çağrısı yapılırken, durum kontrol altına alındı.

Yükselen kıta Afrika'da darbeler bitmek bilmiyor.

Daha önce Sudan'da Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırıldığı darbe girişiminin ardından ülke, yeni bir kalkışmaya sahne oldu.

Başkent Hartum'daki bir grup asker, ele geçirdikleri askeri araçlarla darbe yapmaya kalktı.

DARBEYE DİRENEN SUDAN HALKINA TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ülkedeki yayın kuruluşları, yaşanan gelişmeleri halka son dakika olarak duyururken, Türk halkının FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişi Sudan'a örnek oldu.

Türkiye'de 15 Temmuz'da kanlı kalkışma karşısında sesini yükselten halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inmiş, tankların önüne geçerek kirli planı bozmuştu.

HALKA ÇAĞRILAR YAPILDI: DARBECİLERE GEÇİT VERMEYİN

Sudan'da duyurulan son dakika haberlerinde, halktan darbeye karşı durmaları istendi. Benzer çağrılar, ülke yönetiminden de geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, sosyal medya üzerinden "Durum kontrol altında. Devrim galip geldi." açıklaması yaptı. Süleyman, halka "Darbecilerin karşısında durun." çağrısında bulundu.

DARBECİ SUBAYLAR SORGULANACAK

Süleyman ayrıca, darbe girişiminde bulunan ve gözaltına alınan 40 subayın sorgusunun başlayacağı bilgisini paylaştı.

DEVLET KURUMLARINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu arada, Sudan televizyonunun vatanseverlikle ilgili şarkılar yayınlamaya başladığı kaydedildi.

Bir askeri yetkili, girişimin arkasında zırhlı birliklerden belirsiz sayıda askerin olduğunu ve birkaç devlet kurumunu ele geçirmeye çalıştıklarını ancak yolda durdurulduklarını söyledi.

Sudan, halihazırda sivil ve askerlerden oluşan ortak hükümet tarafından yönetiliyor.

Sudan'da darbe girişimi ViDEO