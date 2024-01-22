Türkiye'nin denizcilikteki atılımları, Yunanistan'da gündem oldu: Hızlı ilerliyorlar Yunan basını, Türkiye'nin denizcilik alanında ivme yakaladığını vurguladı. Türk Donanması'na yapılan teslimatlar, "Denizde çılgınlık" şeklinde yorumlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, savunma alanında bağımsızlığını artırmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da daha güçlü hale getirilmesi çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende 4 yeni platform, Türk Donanması'na teslim edildi.

Yunanistan'ın gözü Deniz Kuvvetleri'nde

Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.

Atina yönetimi, savunmada Türkiye'nin gerisinde kaldığı konusunda özeleştirilerde bulunurken, Yunan basını da Ankara'nın atılımlarını dikkatle izliyor.

"Türkiye denizcilik alanında hızlı hamlelerle ilerliyor"

"Flash" adlı internet sitesinde, "Denizde çılgınlık... Türkiye'nin inşa ettiği tüm savaş gemilerine bakın" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde, şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan, Türkiye'nin Mavi Vatan'ı koruma iradesini bir hafta içinde ikinci kez yineledi. Türkiye, denizcilik alanında hızlı hamlelerle ilerliyor.



Türk Donanması, İstif Sınıfı İstanbul fırkateyni, muharebe destek gemisi Derya, genel maksatlı destek gemisi Arif Ekmekçi ve insansız gemi Marlin'i teslim aldı.

Söz konusu haberde, bu dört platformun özelliklerinden bahsedildi.

Yunanistan, deniz kuvvetlerini güçlendirmek istiyor

Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında kendilerinden çok daha ileride olduğunu söylemişti.

"Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık." diyen Dendias, "Bu kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Dendias, Yunan tersanelerinde yeni fırkateynler, insansız gemiler ve denizaltıların inşa edilmesinin peşinde olduklarını belirtmişti.

Otonom teknoloji geliştirmek istiyorlar

Dendias ayrıca, otonom olarak ilerleyen gemilerin varlığına işaret ederek şöyle demişti: