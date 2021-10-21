Türkiye’nin desteği ile Tel Abyad ve Rasulayn’da gençlik ve spor merkezleri açıldı

Türkiye’nin desteği ile Tel Abyad ve Rasulayn’da gençlik ve spor merkezleri açıldı

Terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn’da, Türkiye’nin desteği ile yapılan 2 spor ve gençlik merkezinin açılışı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısındaki Suriye toprakları Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden, teröristlerden arındırıldı.

Bölgedeki sivillerin barış ve huzurunun teminatı olan Türkiye, terörden uzak, sağlık nesillerin yetişmesi için spor alanında yatırımlarına hız kesmenden devam ediyor.

Her iki ilçede de hem spor hem gençlik merkezi açılarak bir ilke imza atıldı.

GENÇLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Birer stadyum, yüzme havuzu yer alan merkezlerde, gençlere yönelik satranç, bilgisayar ve müzik eğitimlerinin verilebileceği sınıflar da yer alıyor.

Bunun yanı sıra Tel Abyad spor kompleksinde basketbol ve voleybol sahaları da gençlerin hizmetine sunuldu.

JİMNASTİKÇİ GENÇLER GÖSTERİ YAPTI

Her iki ilçede gerçekleşen açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Tel Abayd ve Rasulayn Yerel Meclis başkanları Salih Hac Abdullah ve Muhammed Hoşu katıldı.

Açılış töreni yöresel şarkılarla başladı, jimnastikçi gençlerin gösterileri ile devam etti.

‘TERÖRDEN UZAK, GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAM’

Vali Erin, kurdele kesme töreni öncesi yaptığı konuşmada, iki gençlik merkezinin tamamlanmasında emeği geçen tüm personel ve kurumlara teşekkür etti.

Erin, bu yatırımların hayırlara vesile olmasını diledi, Türk ve Suriye güvenlik güçlerinin sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn halkının terörden uzak, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşadığı söyledi.

Türkiye’nin desteği ile Tel Abyad ve Rasulayn’da gençlik ve spor merkezleri açıldı VİDEO



İLK PASI VALİ VERDİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgede alt ve üstyapıları ve kamu hizmet binalarını tahrip ettiğini ifade eden Vali Erin, Türkiye'nin tam tersine bölgenin kalkınması ve yeniden inşası için gereken adımları attığını ve buna devam edeceğini belirtti.

Erin, stadyumları ve gençlik merkezlerindeki müzik ve bilgisayar sınıflarını gezdi. Tel Abyadlı ve Rasulaynlı futbol takımları arasında düzenlenen dostluk maçlarını da ilk pasla başlatan Vali Erin, stadyumdaki oyunculara ve çocuklara hediyeler dağıttı.