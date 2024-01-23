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Türkiye'nin Gazze'de ateşkes girişimi: Fidan ile Lavrov görüştü

Türkiye'nin Gazze'de ateşkes girişimi: Fidan ile Lavrov görüştü Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la iki ülke ilişkilerini gözden geçirdi. Gazze meselesinin de konuşulan konular arasında olduğu belirtildi.