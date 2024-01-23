AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konusunda temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

Fidan, burada Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesi çabaları kapsamında girişimlerini sürdürüyor.

Fidan-Lavrov görüşmesi

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceği Filistin konulu toplantıya katılacak.

Toplantı öncesinde Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

New York'ta kritik toplantı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde görüştüğü belirtildi. Bir de fotoğraf paylaşıldı.

Fidan ve Lavrov'un, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra, Gazze'deki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

Bakan Fidan'ın, ikili görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.

Heniyye'yle görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı, bu temasları öncesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

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