Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevini dünya yakından takip ediyor Gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik tarihi misyona çevrildi. Axiom Space'in, tamamı Avrupalı mürettebatla ilk yolculuğa hazırlandığı, bu isimler arasında ilk Türk astronotun da yer aldığı vurgulandı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi uzay yolculuğu için geri sayıma geçti.

Gezeravcı, 17'yi 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de Florida eyaletinden Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Axiom Space'in toplam 4 mürettebatlı Ax-3 görevi, dünya genelinde yakından takip ediliyor.

'Türkiye'nin ilk astronotu' vurgusu

Uzay alanında haberler yayınlayan "Space" adlı internet sitesi, misyonun ayrıntılarını paylaştı.

Haberde, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın uzaya yolculuk yapacak isimler arasında olduğu belirtildi.

Uzaya gidecek olan dört isim

NASA'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde, "4 özel astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için hazırlanıyor." denildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

(ABD ve İspanya'yı temsilen) Komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei, Türkiye'den Görev Uzmanı Alper Gezeravcı ve ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) İsveçli astronotu Marcus Wandt, SpaceX Dragon uzay aracıyla yörünge laboratuvarına (uzay istasyonu) yolculuk yapacak.

Mürettebatın tamamı Avrupalı

ABD merkezli Fox, "Axiom Space, tamamı Avrupalı mürettebatla ilk yolculuğa hazırlanıyor." diye yazdı.

Astronotların tamamının Avrupa ülkelerinden olması nedeniyle bu misyonun bir ilk olarak tarihe geçeceğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı: