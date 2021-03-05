Türkiye'nin Mısır'la anlaşma olasılığı, İsrail basınını rahatsız etti

Ankara'nın Kahire ile Doğu Akdeniz'de muhtemel bir anlaşmaya göz kırpması, İsrail'de geniş yankı uyandırdı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Mısır arasında yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Yunan basını, Mısır'ın bölgede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu.

Kathimerini gazetesi, gelişmeyi "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" şeklinde aktarmıştı.

İSRAİL BASINI OLASI ANLAŞMADAN ENDİŞELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere edebiliriz. Kendi aramızda ileride bir anlaşma imzalayabiliriz." ifadeleriyle olası bir anlaşmaya yeşil ışık yakmıştı.

Yunan basınının ardından İsrail basını, Ankara ile Kahire arasında varılacak muhtemel bir uzlaşıyı endişeyle karşıladı.

Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir analizde, Atina ve Kahire'nin, Ağustos 2020'de anlaşma imzaladığı, "Türkiye'nin 'hayali' denizcilik anlaşmasıyla Mısır ve Yunanistan'ı küçük düşürmeye çalıştığı" savunuldu.

"TÜRKİYE, İLİŞKİLERİ ALTÜST ETMEYE ÇALIŞTI"

İsrail'in halihazırda Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Yunanistan ile yakın ilişkiler içinde olduğu, bu yönetimlerle Doğu Akdeniz'de ekonomik bölgeleri sınırlandırdığı, yine bu üç yönetimin EastMed boru hattı projesini imzaladığı kaydedildi.

Yazının devamında şu görüşler paylaşıldı:

"Türkiye, Aralık 2019'da Libya ile anlaşma imzalayarak, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'a karşı deniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için tüm bu ilişkileri altüst etmeye çalıştı.

Ankara, yanlış haberler yaymaya başladı; İsrail medyasında Kıbrıs'ın Akdeniz su haklarından ve münhasır ekonomik bölgelerden kaybolduğu söylemlerini tasarladı, Türkiye ve İsrail'in deniz sınırları üzerinde sihirli bir anlaşmasının olacağı belirtildi.

"MISIR'IN ANİDEN TERS DÜŞMESİ..."



Türkiye şimdi Mısır'ı da dahil etmeye çalışarak aynı şeyi yaptı. Gelişme; Mısır, Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve diğer ülkelerin Atina'daki Dostluk Forumu'ndan sonra geldi.

Ankara ve Kahire'nin denizcilik anlaşması imzalayabileceğine dair hiçbir kanıt yok. Mısır'ın, Kıbrıs'ın ekonomik iddialarını çürüten ve Yunanistan'a zarar veren bir anlaşmaya dahil olmak için Yunanistan ve Kıbrıs ile aniden ters düşmesi garip olur."