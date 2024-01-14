Türkiye'nin PKK'ya operasyonları Almanya'nın gündeminde: Tepki çeken harita Alman yayın organı, harita üzerinde sözde 'Kürdistan' bölgesinden söz etti. Bununla yetinilmeyerek, teröristlerden 'savaşçılar' şeklinde bahsedildi.

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Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör örgütü PKK ve uzantılarına ait hedeflere hava operasyonları düzenliyor.

Teröristlere ait barınaklar ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, sözde karargahlar da hedef alınıyor.

Almanya'nın kamu yayıncısı ARD ise Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarıyla ilgili haberinde sadece kullandığı görselle değil, seçtiği ifadelerle de tepki topladı.

Alman basınının kullandığı harita tepki çekti

Türkiye, Irak ve Suriye'nin işaretlendiği haritada sözde "Kürdistan" mesajı verilmeye çalışıldığı görüldü.

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'a hava saldırılarında ölenler" başlıklı haberde, Türk ordusunun, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Teröristler için 'savaşçılar' ifadesini kullandılar

Türk Savunma Bakanlığı'nın, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladığı notuna yer verilerek, "Hedefler arasında mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleri vardı." denildi.

Tepki çeken üslubunu teröristlere "savaşçılar" diyerek sürdüren Alman yayın organı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar kapsamında 20 PKK'lının öldürüldüğünü aktardı.

Olağanüstü toplantı kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, cumartesi gecesi Türkiye'nin 32 il ve ilçesinde düzenlenen baskınlarda, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen toplam 113 kişinin tutuklandığını söylediği bildirildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emniyet ve istihbarat teşkilatlarının başkanlarıyla olağanüstü toplantı yapma kararına vurgu yapıldı.