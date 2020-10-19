Türkiye'nin S-400 testi Yunanistan'ı harekete geçirdi

Karadeniz'de S-400'lerin test edilmesinin ardından Yunanistan da S-300 hava savunma sistemleriyle atış yapma kararı aldı.

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini geçtiğimiz günlerde Sinop'ta test etti.

İlk kez yapılan testin ardından gökyüzünde oluşan duman sütunu dikkat çekti.

Karadeniz'deki denemenin ardından Yunanistan harekete geçti.

YILLAR SONRA İKİNCİ DENEME ATIŞI

Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

S-300'LERİ TEST EDECEKLER

Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor.

Yunanistan’ın S-300 ile ilk atışı, 13 Aralık 2013’te Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300 TESTİ, ABD VE RUSYA'NIN ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 26 Ekim'de Atina'yı ziyaret edeceği döneme denk geliyor.