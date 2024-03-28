Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarısı Çin'de gündem oldu Silah üretimi ve ihracatı alanlarında rekorlara imza atan Türkiye'nin hızlı büyüme kaydettiği belirtildi. Güçlü teknik rezervlerin ve yetenekli ekiplerin bu noktada rol oynadığı vurgulandı.

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Savunma sanayii alanında ortaya koyduğu ürünlerle adından söz ettirmeyi sürdüren Türkiye'nin imza attığı başarıları, Asya ülkesi Çin'de yankılandı.

Çin ordusunun Milli Savunma Gazetesi, "Türk silah ihracatı yeni rekora ulaştı." diye yazdı.

Türkiye'nin silah ihracatının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla yaklaşık 5,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.

Silah ihracatında tarihi rekorlar

Son yıllarda silah ihracatında tarihi rekorlar kırmaya devam eden Türkiye'nin, 2021'de ilk kez 3 milyar doları, 2022'de ise 4 milyar doları aştığı kaydedildi.

2023 yılında Türkiye'nin ihracatının, küresel silah pazarının yaklaşık yüzde 1,1'ini oluşturarak 11'inci sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Çin, Türkiye'nin başarılarını konuşuyor

Türkiye'nin silah ihracatının hızla gelişmesinin öne çıkan özelliklerine işaret edilen haberde, şunlar aktarıldı:

İhraç edilen silah ve teçhizat pek çok alanı kapsıyor. Bunlar arasında mayın korumalı zırhlı araçlar, çok işlevli piyade savaş araçları ve roketatarlar; ada sınıfı hafif fırkateynler, açık deniz devriye gemileri ve küçük devriye botları var.



Çeşitli İHA'lar ve silahlı helikopterler dahil olmak üzere (Bayraktar) TB-2 İHA'ları da var.

Yurt dışına ihracat yapıyorlar

Silah ve teçhizatın birçok ülke ve bölgeye ihraç edildiğine dikkat çekilerek şu notlara yer verildi:

Türkiye, Polonya gibi NATO müttefiklerine ortak NATO standartlarına uygun silah ve teçhizat satıyor; Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinin pazarlarını keşfetmeye devam ediyor.



Azerbaycan ve Gürcistan gibi coğrafi komşularına silah ve teçhizat satıyor. Afrika pazarını aktif olarak geliştiriyor. Şu anda 14 Afrika ülkesine satış yapıyor.

Türkiye'nin en büyük 10 askeri sanayi kuruluşunun, ülke ihracatının yüzde 80'inden fazlasını gerçekleştirdiği bildirildi.

Hızlı büyümenin nedenleri

Analistlerin, Türkiye'nin silah ihracatındaki hızlı büyümesinin birçok faktörden kaynaklandığına inandığı da ifade edildi:

İlk olark, Türk hükümeti silah ve teçhizat ihracatını aktif biçimde destekliyor.



Türk Savunma Sanayii Başkanlığı, toplam silah ihracatı miktarını kademeli olarak artırmak amacıyla 20'den fazla ülke ve bölgede uzmanlaşmış ihracatı teşvik ajansları kurmaya yönelik uzun vadeli stratejik plan başlattı.



İkincisi, Türk askeri sanayi kuruluşları teknoloji paylaşımına istekli.

Güçlü teknik rezervler, yetenekli ekipler

Türkiye'nin ayrıca, güçlü teknik rezervlerin ve yetenekli ekiplerin yanı sıra nispeten eksiksiz bir drone araştırma ve geliştirme sistemine sahip olduğu kaydedildi.