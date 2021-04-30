Türkiye'nin tam kapanması dünya basınında

Çeşitli ulusal medya kuruluşları, Türkiye'nin pandemiye karşı önlemlerini okurlarına aktardı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi.

Dünya basını, Türkiye'nin salgınla mücadelesine geniş yer ayırdı, tam kapanmayla ilgili gelişmeler okurlara aktarıldı.

"İLK ULUSAL KAPANMA"

CNN International, gelişmeyi "Türkiye ilk ulusal kapanmaya girdi" başlığıyla duyurdu. Yeni tedbirlerin 13-15 Mayıs tarihlerindeki Ramazan Bayramı'nı kapsadığı anımsatıldı. Kapanma öncesinde insanların trafikte yoğunluk oluşturduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." açıklamasına yer verildi.

"TAM KAPANMA ÖNCESİNDEKİ SAATLERİN RUH HALİ"

BBC, "Türkiye ilk tam kapanmaya girdi" başlıklı haberinde, uygulama öncesinde sokakların kalabalık, alışveriş merkezlerinin ve trafiğin yoğun olduğunu bildirdi.

Bazı vatandaşların İstanbul'dan ayrılmak için otobüs terminaline akın ettiği kaydedildi. "Bu, Türkiye'nin enfeksiyon ve ölümlerdeki dalgalanmayı azaltmak için ilk tam salgın kilitlenmesine girmesinden önceki saatlerin ruh haliydi." denildi.

Tam kapanma çerçevesinde alınan tedbirlerin "İnsanlar, temel alışveriş ve acil tıbbi tedavi dışında evde kalmak zorunda. Şehirler arası tüm seyahatler resmi onay gerektirecek. Okullar kapanacak ve toplu taşımada katı kapasite sınırları uygulanacak. Bazı işletmeler yeni kısıtlamalardan muaf." şeklinde olduğu hatırlatıldı.

SÜPERMARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI

Türkiye'nin perşembe gününden itibaren üç haftalık tam kilitlenmeye geçtiğini aktaran CNBC, pazar günleri dışında süpermarketlerin açık kalabileceğini yazdı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 4.7 milyonun üzerinde vaka ve 39 binden fazla ölüm gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

17 MAYIS'A KADAR UYGULANACAK

"Türkiye, artan koronavirüs sayıları nedeniyle tam kilitlenmeye hazırlanıyor" başlığıyla okurlarını bilgilendiren Al Jazeera, perşembe gününden 17 Mayıs'a kadar ülke çapında kapanma uygulanacağını bildirdi.

Çarşamba günü 40 bin 444 yeni pozitif vaka görüldüğü, ancak nisan ayı başında 60 binin üzerinde kaydedilen vakalara kıyasla azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tam kapanma öncesindeki açıklamasında kullandığı "Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz." ifadesine yer verildi.

"ŞEHİRLERİ TERK EDİYORLAR"

Independent'ın "Türkler kapanmaya hazırlık için şehirleri terk ediyor, mağazaları dolduruyor" başlıklı haberinde, yeni tedbirler öncesinde birçok insanın memleketlerine ve sahil kıyılarına gittiği kaydedildi.

Tam kapanma sürecinde restoranların paket servisine izin verileceği belirtildi. "Fabrikalar, tarım, sağlık hizmetleri, tedarik zinciri ve lojistik şirketleri dahil olmak üzere bazı işletmeler ve endüstriler kapanıştan muaf." ifadesi kullanıldı.

Otobüs terminalleri ve havaalanlarının seyahat edeceklerle dolduğu, Bodrum'a doğru trafik yoğunluğu yaşandığı aktarıldı.