Türkiye'nin Tunus'ta yaşananlara karşı tavrı net

Türkiye, Tunus'ta halkın demokratik iradesinin yanında duruyor. Hükümetten peş peşe açıklamalar geldi.

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede milletin iradesini bir kenara bırakarak Başbakan'ı görevden aldı, Meclis'i de feshetti.

Cumhurbaşkanı Said'in eliyle gerçekleştirilen bu darbeye karşı Türkiye'nin tavrı net.

Art arda gelen açıklamalarda Türkiye'nin demokrasiden yana olduğu belirtiliyor.

MUSTAFA ŞENTOP: TUNUS'TA YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." dedi.

İBRAHİM KALIN: HALK DESTEĞİ OLMAYAN GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta, demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

ÖMER ÇELİK: MEŞRUİYETE YÖNELİK BİR DARBEDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus’ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar.

"TÜRKİYE, TUNUS HALKININ YANINDADIR"

Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür. Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus’un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisinin desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde bir açıklama yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE HER ZAMAN DARBELERE KARŞIDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır.

Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız." şeklinde bir açıklama yaptı.