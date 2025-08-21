Türklerin en çok göç ettiği ülkeler açıklandı! Zirve şaşırttı

Her geçen yıl artan göç dalgası, Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir yanında yeni yaşamlar kurmasına neden oluyor. Kimi iş imkanları, kimi eğitim, kimi de farklı bir hayat deneyimi arayışıyla bavulunu toplayıp yola çıkıyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda yurt dışında yaşayan Türk nüfusunun 7.5 milyona ulaştığı belirtildi.

Yurt dışında yaşayan Türk nüfusuna dair paylaşılan verilerle birlikte Türklerin en çok göç ettiği ülkelerde belli oldu.

Söz konusu verilerde Türklerin en yoğun şekilde yerleştiği bölgeler arasında Batı Avrupa ülkelerinin yer alması dikkat çekti. İşte, Türklerin en çok göç ettiği ülkeler…

EN ÇOK O ÜLKELER TERCİH EDİLİYOR

Yurt dışında en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler sıralamasında Avrupa ülkeleri dikkat çekti. Paylaşılan veriler doğrultusunda bakın Türklerin en çok göç ettiği ülkeler hangileri oldu.

1-Almanya – 4 milyon kişi

2- Fransa – 700 bin kişi

3- Hollanda – 500 bin kişi

4- İngiltere – 400 bin kişi

5- ABD- 300 bin kişi

6- Avusturya – 250 bin kişi

7- Belçika – 240 bin kişi

8- Avustralya – 150 bin kişi

9- İsviçre- 130 bin kişi

10- Danimarka – 75 bin kişi