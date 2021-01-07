Twitter, Trump'ın paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde yaşanan olaylarla ilgili son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir süre kötü ve haksız davranılan harika vatanseverlerin elinden büyük bir seçim zaferini küstahça ve acımasızca aldığınızda bunlar olur. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bu günü asla unutmayın!"



Trump'ın mesajı, Twitter tarafından silindi.