Uçak kazası sonrası ilk esir takası! Rusya ve Ukrayna askerlerini geri aldı

Rusya'da 24 Ocak'ta bir facia yaşandı..
İçerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçak, Belgorod bölgesinde düştü.
65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti..
Yaşanan acı olay sonrası Rusya ile Ukrayna arasında yeniden bir anlaşma sağlandı..
Kaza sonrası ilk esir takası
Yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı.
Rusya 195 askerini geri aldı
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “31 Ocak’ta yapılan müzakereler sonucunda esaret altında hayati tehlikesi bulunan 195 Rus askeri, Kiev rejimi kontrolündeki bölgelerden geri gönderildi.” denildi.
Ukrayna ise 207 askerini geri aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de yapılan anlaşma doğrultusunda Rus tarafından 207 Ukraynalı esirin geri alındığını belirterek, “Bizimkiler evinde. 207 insan. Ne olursa olsun geri dönüyoruz.” diyerek esaret altındaki tüm esirlerin geri dönmesi için çalıştıklarını vurguladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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