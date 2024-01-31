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Uçak kazası sonrası ilk esir takası! Rusya ve Ukrayna askerlerini geri aldı

Uçak kazası sonrası ilk esir takası! Rusya ve Ukrayna askerlerini geri aldı Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesi sonucu 74 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Rusya ile Ukrayna arasında yapılan ilk esir takasında Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı.