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    Uçaklarda hastalıkları saptayabilecek sensör

    Havacılık sektörü, koronavirüs sonrası döneme hazırlanırken Airbus-Koniku ortaklığında, havadaki tehlikeli maddeleri "koklayan" bir cihaz geliştiriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 09:07
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    Uçaklarda hastalıkları saptayabilecek sensör

    Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerin başında, hiç şüphesiz havacılık sektörü geliyor.

    Hava yolu şirketleri, "yeni normal" için hazırlıklarını sürdürürken, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ve ABD'li nöroteknik girişimi Koniku, hastalıkları tespit edebilmek için bir sensör üzerinde çalışıyor.

    HAVADAKİ TEHLİKELİ MADDELERİ TESPİT EDECEK

    Havalimanları ve uçak içine yerleştirilmesi planlanan denizanası benzeri koku algılama cihazları, havadaki tehlikeli maddeleri "koklayarak" tespit edecek.

    KORONA GİBİ HASTALIKLARI DA BULABİLİR

    Sensörün, ilerleyen dönemde koronavirüs gibi hastalıkları da saptayabileceği belirtiliyor.

    TEPKİ SÜRESİ 10 SANİYENİN ALTINDA

    Airbus'ta ürün güvenliği alanında çalışan Julien Touzeau, Financial Times'a yaptığı açıklamada, cihazı zaman içinde geliştirmeyi umduklarını belirterek, "Bu teknoloji en iyi koşullarda 10 saniyenin altında çok hızlı tepki süresine sahip." dedi.

    PROTOTİP AŞAMASINDA

    Söz konusu sensörler, canlı hücrelerle çoğaltılan silikon işlemcileri içeriyor. Cihaz, halihazırda prototip aşamasında...

    Ürünün, havalimanı ve uçaklara ne zaman geleceğine ilişkin henüz net bir tarih belli değil.

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