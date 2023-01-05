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    Uganda'da Ebola salgını kontrol altına alındı

    Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Uganda'da Ebola salgınının kontrol altına alındığını açıkladı.
    • 05.01.2023 - 15:48
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:18
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    Uganda'da Ebola salgını kontrol altına alındı

    Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

    Ebola, 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

    39 gündür vakaya rastlanmadı

    Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Müdür Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma, Uganda'da son 39 günde yeni vaka tespit etmedikleri bilgisini paylaştı.

    Uganda da Ebola salgını kontrol altına alındı #1

    10 Ocak'ta salgın sona erecek

    Ouma, Uganda'da Ebola salgınının kontrol altına alındığını belirterek 10 Ocak'a kadar vaka tespit edilmemesi durumunda salgının sona ereceğini kaydetti.

    AA'nın haberine göre Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Eylül'de patlak veren, 152 vaka ve 56 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının 21 Aralık'ta sona erdiğini duyurmuştu.

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    Uganda da Ebola salgını kontrol altına alındı #3


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