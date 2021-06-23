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    Uğur Şahin: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı etkili

    Uğur Şahin: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı etkili

    Türk bilim insanı, salgınla mücadelede ürettikleri aşının etkinliğine dair konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:42
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    İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı, Avrupa'yı tehdit ediyor.

    İngiltere ve Portekiz, varyanta karşı alarm durumuna geçerken, aşıların virüsün söz konusu türüne karşı etkinliği gündeme geldi.

    "AŞIMIZ YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ"

    BioNTech'in kurucu ortaklarından Profesör Uğur Şahin, soru işaretlerini giderici açıklamalarda bulundu.

    Şahin, BioNTech aşısının koronavirüsün yeni varyantlarına karşı etkili olduğunu söyledi.

    ETKİNLİK ORANI YÜZDE 96

    Şirketin yıllık genel toplantısında konuşan Şahin, "Halihazırda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna ilişkin kanıt yok." dedi.

    Öte yandan, Delta varyantında BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 96 civarında olduğu belirtiliyor.

    Uğur Şahin: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı etkili #1

    ALMANYA'DA DELTA VARYANTI ALARMI

    Alman basınına göre, Robert Koch Enstitüsü (RKI), daha kolay bulaştığı belirtilen Delta varyantının etkisinin artması durumunda enfeksiyon sayısının tekrar yükselişe geçebileceği yönünde uyardı.

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, varyantın hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Aşı ve test yaptırın. Bunlar enfeksiyon sayısını yaz boyunca düşük tutmayı sağlayabilir." açıklamasında bulundu.

    Portekiz'de Delta varyantı kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle Lizbon'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildi.

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