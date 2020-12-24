Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 2021 Axel Springer Ödülü'nün sahibi oldu

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 2021 Axel Springer Ödülü'nün sahibi oldu

Türk bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı başarısı ödülle taçlandırıldı.

ABD merkezli Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Almanya merkezli basım şirketi Axel Springer, daha önce Mark Zuckerberg, Sir Tim Berners-Lee, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin aldığı ödülü bu yıl Şahin-Türeci çiftine verdi.

"KORONAYA KARŞI UMUT OLUYORLAR"

Springer'den yapılan açıklamada, Türk çift için "Kanser araştırmalarındaki başarıları hayat kurtarmaya yardımcı olabilir. Sadece bu değil, Özlem Türeci ve Uğur Şahin koronavirüse karşı aşılarıyla umut oluyor." denildi.

Türeci ve Şahin'in, hayat kurtarıcı çalışmasından dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

"DAHA İYİ ROL MODEL ÖRNEĞİ OLAMAZ"

Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, "Axel Springer Ödülü, eylemleriyle başkalarını daha girişimci, daha yenilikçi olmaya ve sosyal sorumluluk üstlenmeye teşvik eden rol modellerini onurlandırmayı amaçlıyor. 2021 yılı için Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den daha iyi rol model örneği olamaz." dedi.

"KORONAVİRÜSE KARŞI AŞININ TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Türk bilim insanlarının aşı çalışmalarına değinen Axel Springer'in açıklamasında, "Damar içinden uygulanabilen mRNA bazlı bir tedavi geliştirmeyi başardılar. Böylelikle kanser araştırmaları alanında bir atılım gerçekleştirildi. Bu yöntem, koronavirüse karşı aşının temelini oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

REKOR SÜREDE GELİŞTİRDİLER

Koronavirüs aşısının Türeci ve Şahin tarafından rekor bir sürede geliştirildiğine de dikkat çekildi. Aşının, pandemiyi kontrol altına alabilmek için dünya genelinde dağıtıma hazır hale getirildiği aktarıldı.

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