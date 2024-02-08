Ukrayna: ABD finansmanındaki başarısızlık, savaş alanında ciddi sonuçlar doğuracak Zelensky'nin yardımcısı Podolyak, Cumhuriyetçilerin yardım tasarısını baltalamasından dolayı 'dış politikanın iç politikanın rehinesi haline geldiğini' söyledi.

AA & Ensonhaber

Kiev yönetimi, Avrupa Birliği'nden (AB) 50 milyar euroluk yardım alacak.

Rusya'nın saldırdığı ülke, şimdi de ABD'den yardım paketi bekliyor. Cumhuriyetçiler ise 50 milyar doların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıkıyor.

Ukrayna, ABD finansmanındaki başarısızlığın savaş alanında ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyor.

"Finansmanın başarısız olması ciddi sonuçlar doğuracak"

Kiev'deki yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna için Senato tarafından onaylanan finansman paketini almakta başarısız olmasının, ciddi sonuçlar doğuracağını söylüyor.

Rusya ile Ukrayna'yı top mermisi kullanımı açısından kıyasladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus birlikleri cephe hattı boyunca günde yaklaşık 10 bin top mermisi kullanırken, Ukrayna birliklerinin buna karşılık olarak bin 500 ila 2 bin 500 arası top mermisiyle sınır kaldığını söyledi.

Podolyak, ekipman eksikliğinin uzun vadeli planlamayı imkansız hale getirdiğini anlattı.. Ukraynalı yetkili, ABD'den finansman desteğini sağlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyetçiler, Ukrayna paketini bloke etti

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını "sınır güvenliğiyle ilgili adımları yetersiz bulmaları" nedeniyle bloke etti.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyu çıktı ve ilerlemesi için gereken 60 oyun altına kalan tasarı bloke edilmiş oldu.

"Dış politika, iç politikanın rehinesi oldu"

Podolyak, Cumhuriyetçilerin yardım tasarısını engellemesinden dolayı ABD'de "dış politikanın, iç politikanın rehinesi haline geldiği" görüşünü paylaştı.