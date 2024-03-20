Ukrayna: AB'den toplam 88 milyar euro aldık Başbakanı Şmıgal, "Rus işgalinin başlamasından bu yana toplam 88 milyar euro yardım aldık" dedi. Kiev yönetimi, AB'ye üyelik mesajı da verdi.

AA

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın saldırıları karşısında Avrupa Birliği (AB) ve AB üyesi ülkelerden aldıkları yardımı açıkladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel, 9. AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantı sonrasında yapılan baş başa görüşmede, AB'nin Ukrayna için askeri desteğinin sürdürülmesi, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması, Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlık ve diğer konular ele alındı.

Toplantının bitiminde Şmıgal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB üyeliğini istiyorlar

Bugün yapılan AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın verimli geçmesinden dolayı Borell ve Varhelyi ile diğer ortaklara teşekkür eden Şmıgal, şu değerlendirmeyi yaptı:

AB üyeliğine giden yolun bir alternatifi olmadığını gördük. Bu, geri dönüşü olmayan bir yoldur.



Bu, uzak geleceğin değil yakın geleceğin meselesidir. Şu anda bugün ve her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Birlik, bu gücümüz ve gelecek nesiller için gerçeğimizdir.

"Toplam 88 milyar euro yardım aldık"

Şmıgal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ve AB'nin ortak değerler, arzular ve umutlar konusunda hiç bu kadar birlik içinde olmadığına işaret eden Şmıgal, şöyle dedi:

Rus işgalinin başlamasından bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede AB ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldık.

"Bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayacağız"

Şmıgal, bu fonların, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumalarını sağladığını, bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayabileceklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)