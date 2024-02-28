Ukrayna askerleri eğitimde: Donetsk'teki hareketlilik görüntülendi Askerler, çatışma noktalarına yakın yerlerde eğitimlerden geçiriliyor. Eğitimin farklı aşamaları görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Rusya, son günlerde Ukrayna topraklarında kazanımlar elde etti.

Kiev yönetimi, Batı'dan geciken yardımların kendilerini Rus ordusu karşısında geriye düşürdüğünü söylüyor.

Ukrayna askerleri savaş alanında tutunmaya çalışırken, cepheye gitmeye hazırlanan askerlerin eğitimi devam ediyor.

İkinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephe hattındaki askeri hareketlilik sürüyor.

Ukraynalı askerler eğitiliyor

42. Tugay'ın piyade taburuna mensup Ukraynalı askerler, çatışma bölgelerine yakın alanlarda düzenlenen eğitimlere katılıyor.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk Oblastı'nın Donbas bölgesindeki askerlerin silahlı eğitimleri görüntülendi.

Zelensky'nin temasları

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise hem barış formüllerini görüşmek hem de askeri yardımları hızlandırmak için birçok ülkede temaslarda bulunuyor.

Son olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Zelensky, buradan Arnavutluk'a geçti.