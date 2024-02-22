Ukrayna askerleri mayına çarptı Araç içerisinde ilerleyen askerlerin mayına çarpma anı ve yaşanan patlama kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında askerler, zaman zaman mayın tehdidiyle karşı karşıya geliyor.

Mayınlar, en az havadan bombardımanlar kadar tehlike oluşturuyor.

Savaş alanında mayınların varlığından habersiz ilerleyen Ukrayna askerlerini taşıyan araç parçalara ayrıldı.

Mayına çarpma anı

Araç içinden çekilen görüntüde askerler, çarptıkları mayının patlama şiddetiyle etrafa savruldu.

Araç parçalara ayrılırken, askerler kendilerini bir anda yerde buldu. Neye uğradıklarını şaşıran askerlerin patlama sonrası görüntüleri de paylaşıldı.

Söz konusu unsurların, Ukrayna saflarında yer alan paralı savaşçılar olduğu belirtiliyor.

Ukrayna: 407 bin 240 Rus askerini öldürdük

Diğer taraftan Kiev yönetimi, Rus ordusunun yaşadığı kayıplarla ilgili veriler paylaşmayı sürdürüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 22 Şubat tarihli açıklamasına göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 407 bin 240 Rus askeri öldürüldü.

Bu sayıya Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün uğradığı bin 160 kaybın da dahil olduğu belirtildi.