Ukrayna askerlerinin Rus mevzilerine drone destekli operasyonu Rusya ordusuna bağlı askerlerin bulunduğu noktaya düzenlenen saldırı anları havadan kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan yeni bir drone saldırısı görüntüsü ortaya çıktı.

Ukrayna askerleri, Rus mevzilerine hava destekli operasyon düzenledi.

Drone görüntülerine yansıyan anlarda Rus ordusu mensuplarının, kendilerine yönelik hava saldırılarından kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Saldırı anları havadan görüntülendi

Askerler, mevzilere saklanarak korunmaya çalıştı. Bir süre sonra elleri silahlı Ukrayna askerleri Rus askerlerinin olduğu noktaya geldi.

Rus askerlerin girdiği mevziye saldırı düzenlediler. O sırada drone kamerası kayıttaydı.

Ukrayna: Zelensky'ye suikastı engelledik

Bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast planını bozduklarını söyledi.

Bu kapsamda Ukrayna Devlet Koruma Servisi'nden 2 albayın yakalandığı bildirildi.

"Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdılar"

Albayların, Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdığı ve böylece Rus istihbaratının, "Zelensky'i ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştirdiği" belirtildi.