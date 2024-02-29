Ukrayna: Aylık 3 milyar dolar yardıma ihtiyacımız var Maliye Bakanı Marchenko, "2024 yılında aylık dış finansman ihtiyacı yaklaşık 3 milyar dolara ulaşacak" dedi.

ensonhaber.com

Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, G7 toplantısında yaptığı videolu konuşmasında, bu yıl aylık bazda 3 milyar dolar dış finansmana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kiev yönetimi, geniş çaplı Rus saldırılarının neden olduğu ekonomik baskının artması nedeniyle dış yardıma büyük önem atfediyor.

Geçen yıl alınan tutar

Ukrayna basınına göre, söz konusu ülke, geçen yıl 42,5 milyar dolar dış finansman aldı.

ABD'nin yardımının iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ertelenmesiyle birlikte Ukrayna'nın ekonomik istikrarına ilişkin belirsizlik ise artıyor.

"Ekonomi beklenenden daha hızlı toparlandı"

Marchenko, şu açıklamada bulundu:

2023 yılında Ukrayna'nın finansal sistemi istikrarlıydı. Ekonomi beklenenden daha hızlı toparlandı.



Ukrayna hükümetinin dengeli politikası ve uluslararası ortakların tutarlı desteği, başarılarımızda belirleyici bir rol oynadı.

Aylık 3 milyar dolar yardım beklentisi

Açıklamada, "Bu trendi sürdürmek önemli. 2024 yılında aylık dış finansman ihtiyacı yaklaşık 3 milyar dolara ulaşacak." denildi.

ABD'den gelen yardım duraklasa da Avrupa Birliği, dört yıllık 50 milyar euro tutarındaki finansmana onay verdi.