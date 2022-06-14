Ukrayna, Batı'nın desteğinin azalmasından endişe ediyor

Batı'dan gelecek askeri yardımlara ihtiyaç duyan Kiev, medyanın ilgisindeki gerilemenin yol açacağı tehlikeden kaygı duyuyor.

Kiev yönetimi, her fırsatta mühimmatlarının bittiğinden ve Batı'dan yeterli askeri destek alamadığından yakınıyor.

Savaş kaynaklı maliyet ve kayıplar artarken, Rusya ile yaşanan çatışmaların hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların zihninde normalleşmeye başladığı konusunda uyarılar yapılıyor.

Kiev'de Batı kaygısı

Guardian gazetesi, Rus güçlerinin cephede "yavaş ama istikrarlı bir şekilde kazanımlar elde ettiğini" yazdı.

Ukrayna'ya medyanın ilgisinin azalmasının, bu ülkeye Batı'nın sağladığı desteğin kademeli olarak gerilemesine dair endişelerin ortaya çıkmasına yol açtığına dikkat çekildi.

"Çatışmalar normalleşiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, savaşın ilk günlerinde medyanın ilgi odağı olmuş, yaptığı açıklamalar, uluslararası basın tarafından ilk sayfalardan duyurulmuştu.

Haberde, "Ülkenin büyük bir bölümü Donbas'taki savaştan uzaklaşıyor. Çatışmalar normalleşiyor. Kayıplar artarken, ekonomik maliyetler de artıyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

"İnsanların psikolojik olarak yorulması gerçek bir tehdit"

Ukraynalı muhalif milletvekili Lesia Vasylenko, "İnsanların psikolojik olarak yorulması çok gerçek bir tehdit." dedi.

Uluslararası medyanın ilgisinin son iki ayda önemli ölçüde azaldığına işaret eden Vasylenko, "Daha da azaldıkça, Batı'dan gelen desteğin düşme riski çok yüksek." diye konuştu.

Batı'dan gelecek yardımları bekliyorlar

Ukrayna, hem silah hem de insani destek açısından Batı'nın yardımına giderek daha fazla bağımlı hale geliyor.

Ülke ayrıca, savaş sonrası yeniden yapılanma konusunda, yıkılan yerlerin onarımı için uluslararası yardım fonlarına ihtiyaç duyacak.



