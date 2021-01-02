Ukrayna: Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek

Ukrayna, Çin’den aldığı aşıların koronavirüs salgınına karşı başarısız olması durumunda, Çin hükümetinin kendilerine aşı için ödenen ücreti geri iade edeceğini açıkladı.

Ukrayna’da son açıklanan verilere göre, 24 saat içinde 5 bin 38 korona vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 517’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 18 bin 731 oldu.

"BAŞARISIZ OLURSA.."

Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Çinli Sinovac şirketi ile anlaşmasını yaptı ve ücretini ödedi. Aşının başarısız olması durumunda paramızı geri alacağız. 1 milyon 900 bin dozluk ilk siparişin ücreti 2020 bütçesinden ödendi. Kalan siparişler ise 2021 bütçesinden karşılanacak. AstraZeneca ile aşı görüşmelerimiz de devam ediyor. Teslim alacağımız aşı, bazı vatandaşlar için ücretsiz olacak. Ancak aşılar serbest piyasaya düşerse buna bir yorum yapamayız. Covid-19 aşısı, salgından korunmanın tek yolu. Şubat sonu, Mart başı gibi aşıyı teslim almayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.