Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ABD'den daha fazla askeri yardım istedi ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Yardımlar, Rus saldırganlığına karşı fark yaratacak" dedi. Bunun üzerine Zelensky, daha fazla destek talep etti.

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Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna, ABD'den yardım talebini bir kez daha ilk ağızdan dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti sırasında bu ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından ağırlandı.

Ukrayna güçleri, giderek yoğunlaşan Rus saldırılarına karşı savunmada zorlanıyor. Heyetlararası görüşmede Zelensky, Rus ordusu karşısında yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Blinken: Yardımlarımız fark yaratacak

Önceden duyurulmayan ziyaret kapsamında Polonya'dan trenle Ukrayna'ya geçen Blinken, varışından kısa bir süre sonra Zelensky ile görüştü.

ABD'nin askeri yardımlarına işaret eden Blinken, "Bir kısmı geldi, diğer kısmı da gelecek. Yardımlar, Rus saldırganlığına karşı gerçek bir fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

Daha fazlasını isteyen Zelensky: Acil ihtiyaç

Zelensky, ABD yardımını "çok önemli" olarak nitelendirdi ve Blinken'a teşekkür etti.

İlave yardım talebini tekrar dile getiren Zelensky, Ukrayna'nın Harkiv şehrini korumak için iki hava savunma sistemine daha "acilen" ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya dördüncü ziyaret

The Guardian'ın aktardığına göre; Blinken'ın ziyareti, Rusya'nın Şubat 2022'deki geniş çaplı saldırılarından bu yana Ukrayna'ya yaptığı dördüncü ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna, aynı zamanda cephe hattı için yeni askerleri seferber etme konusunda da güçlük çekiyor.

60 milyar dolarlık yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık askeri yardım paketini üç hafta önce onayladı.

Kiev'deki yetkililer, geciken yardım paketi nedeniyle Rus saldırıları karşısında zor duruma düştüklerini söylüyor.