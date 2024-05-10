Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: AB'yi hak ediyoruz Vladimir Zelensky, ülke halkının AB üyeliği konusunda atılacak adımı hak ettiğini savundu.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin haziran ayında başlamasını beklediklerini söyledi.

Zelensky, "Haziran ayı için AB ile yakınlaşmanın bir sonraki aşamasını aktif olarak hazırlıyoruz." dedi.

Geleceğe dair beklentilerini paylaşan Zelensky, "Müzakere çerçevesinin kabul edilmesini ve Ukrayna'nın katılımına ilişkin müzakerelerin fiilen başlamasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"Ukrayna halkı hak ediyor"

Zelensky, Ukrayna ve Ukrayna halkının atılacak bu adımı hak ettiğini savundu ve ekledi:

AB'nin bu adıma sadece siyasi açıdan değil, aynı zamanda kimseyi AB dışında bırakmayan bir Avrupa projesi olmak Avrupa Birliği'nin can damarı olduğu için de ihtiyacı var.

Kiev'e aday statüsü verdiler

Avrupalı liderler, Haziran 2022'de Ukrayna'ya AB aday statüsü verdi. Aralık 2023'te katılım müzakerelerini başlatmayı kabul etti.

"Yardım etmeye istekli olan her lidere minnettarım"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'nın Barış Zirvesi'ne tam desteğini açıklamasından da memnun olduğunu anlattı.

Zelensky, "Zirveye katılımlarını teyit eden ve liderlerin katılımını sağlama konusunda bize etkili bir şekilde yardım etmeye istekli olan her lidere minnettarım." diye ekledi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, 15-16 Haziran'da Burgenstock beldesinde Ukrayna konusunda bir zirve düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ukrayna: Rus ordusu, 479 bin 710 askerini kaybetti

Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun 24 Şubat 2022'den bu yana yaşadığı asker kaybının 479 bin 710'a çıktığını öne sürdü.

Söz konusu sayıya, Rus kuvvetlerinin geçtiğimiz gün yaşadığı 980 kaybın dahil olduğu kaydedildi.